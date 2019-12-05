На Среднем Урале без отопления замерзает целый поселок: этим уже занялась прокуратура

На Среднем Урале прокуратура проверяет информацию о замерзающем поселке.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, из СМИ стало известно о ненадлежащим обеспечении отоплением жителей поселка Студенческий, что в Белоярском районе. Сейчас данные сведения проверяются, будут проведены замеры температуры воздуха в квартирах жителей и установлено, соблюдены ли нормативы обеспечения теплоснабжением.

Также известно, что в связи с порывом на теплосетях ресурсоснабжающей организацией проводились ремонтно-восстановительные работы, для чего выкопана траншея, которая никак не была огорожена и освещена. В ходе выездной проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований закона при проведении земляных работ.

Как заверили в прокуратуре, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.