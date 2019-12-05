В Челябинске автоледи на иномарке на полном ходу влетела в толпу людей

В аварии в Челябинске пострадали три человека.

Утром 5 декабря автоледи на "Ниссане" не справилась с управлением при повороте налево на Комсомольский проспект, машину занесло и она врезалась в толпу людей, которые ждали "вахтовку".

В ГИБДД города Накануне.RU информацию подтвердили, отметив, что ДТП произошло в 8.01.

Двоих пострадавших на "скорой" доставили в больницу, еще один мужчина отделался ушибами и от госпитализации отказался.

Сейчас полицейские выясняют причины аварии.