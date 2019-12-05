Запрет на продажу сигарет около школ предлагают пересмотреть

В России предлагают пересмотреть ограничение на торговлю сигаретами в радиусе 100 метров от образовательных учреждений. Об этом заявили ассоциации, объединяющие участников сетевой и несетевой розничной торговли, в письме вице-премьеру Алексею Гордееву, пишут "Известия".

По мнению ритейлеров, необходимо либо скорректировать формулировки, либо вовсе отказаться от 100-метрового радиуса.

В письме отмечается, что нормы антитабачного закона расплывчаты. В итоге магазинам приходится сворачивать продажи сигарет, даже если рядом открылись курсы иностранных языков для взрослых или автошкола.

Ранее сообщалось, что у родителей несовершеннолетних курящих детей прибавится проблем – с 2021 года в КоАП может появиться норма об ответственности для них в виде штрафа, предупреждения или ареста на несколько суток.

Норму об административной ответственности для родителей курящих детей прорабатывают в МВД, писали СМИ. При этом эксперты считают, что эффективнее будет повышать цены на сигареты и делать более доступным правильный досуг.