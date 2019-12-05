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Общество В России Москва
(2004) |

Телеведущий Дмитрий Киселев предложил отдавать "неиспользованные" после ЭКО эмбрионы РПЦ

На православном телеканале "Спас" состоялись дебаты телеведущего Дмитрия Киселева и священника, настоятеля храма Сергия Радонежского в Крапивниках Александра Абрамова по поводу современных репродуктивных технологий и отношения к ним РПЦ. В частности, речь шла о технологии ЭКО и суррогатном материнстве, а в качестве одного из примеров рассматривали ситуацию продюсера Яны Рудковской, которая на всю страну заявила о возможном вынашивании ее ребенка суррогатной матерью.

По поводу технологии экстракорпорального оплодотворения у церкви позиция мягче, чем в случае с суррогатным материнством. "Я уверен, если честно, что со временем, когда будут решены ключевые моральные вопросы ЭКО… Например, что не будут уничтожаться эмбрионы. Или, что не будет нарушаться целостность супружества. Церковь вполне в состоянии пересмотреть отношение к этому вопросу. Вот сейчас суррогатное материнство ставит такой остроты и жесткости моральные вопросы, что они перевешивают любую возможную пользу", - заявил Александр Абрамов.

Киселев предложил весьма нетривиальное решение вопроса с "лишними" эмбрионами, оставшимися после ЭКО: "Я предлагаю их отдать Церкви, когда Церковь благословит ЭКО. И пусть она сама распоряжается этим фондом".

А вот суррогатное материнство представитель РПЦ раскритиковал. Пока, по его мнению, бесплодность пары – это повод задуматься об усыновлении ребенка: "Рождение ребенка – это акт между матерью и отцом. И никак иначе. Если мы находимся в рамках христианской традиции, это никак иначе воспринято быть не может. В тех же первых главах Книги Бытия говорится: "И станут двое – плоть едина". Когда мы допускаем суррогатную матерь – не имеет значения, услуга это или покупка – мы пускаем в постель, в прямом смысле, двух человек: врача и суррогатную матерь. Ну, вот что-то не получается у человека родить своим собственным путем, так, может быть, подумать о том, что "не получилось" – это ведь тоже форма благословение Божьего?".

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Телеведущий Дмитрий Киселев предложил отдавать "неиспользованные" после ЭКО эмбрионы РПЦ

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Теги: дмитрий киселев, рпц, эко, суррогатное материнство



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