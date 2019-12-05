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Происшествия Челябинская область
волейбол, волейбольный мяч (2016) | Фото: мэрия Екатеринбурга

В Челябинске могут возбудить уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам волейбольного клуба

В Челябинске по факту невыплаты заработной платы работникам волейбольного клуба "Динамо-Метар" могут возбудить уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Общая задолженность организации по заработной плате перед 39 работниками за период с августа по октябрь 2019 составила свыше 7,8 млн руб.

Директору АНО "Динамо-Метар" внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства с требованием обеспечить фактическую выплату долга, а также объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона. Юридическое лицо привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. руб.

"В суд направлены заявления о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы. Ситуация с выплатой заработной платы работникам находится на контроле", - рассказали в ведомстве.

Материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц организации.

Напомним, игроки, тренерский штаб и персонал клуба несколько месяцев не получают заработную плату. В пресс-службе регионального минспорта рассказали, что это связано прежде всего с непрофессиональным расходованием средств нынешнего директора клуба Владимира Пахомова.

"Получая запланированные бюджетом города и области средства (в 2019 году они составляли 41 млн руб.), директор клуба вместо того, чтобы планировать финансовую деятельность на весь финансовый год, раздает долги за предыдущий сезон, и не имея финансовых гарантий, заключает контракты с игроками, суммы которых ни с кем не согласовывает. В результате этой авантюристской деятельности к декабрю этого года долги клуба составят 41 млн руб.", - сообщил министр спорта области Леонид Одер.

Власти приняли решение увеличить бюджета клуба в 1,5 раза. При этом на должность президента клуба приглашен известный в прошлом баскетболист Виталий Носов.

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В Челябинске могут возбудить уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам волейбольного клуба

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Теги: волейбольный клуб, Динамо-Метар, минспорт, зарплата, прокуратура,



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