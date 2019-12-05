В Тюмени силовиков обвинили в пытках приверженца запрещенной в России "Хизб ут-Тахрир"

21 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Тюменская область Уральский ФО
наручники арест задержание (2018) | Фото:В.Н. Горелых

В Тюмени силовиков обвинили в пытках приверженца запрещенной в России "Хизб ут-Тахрир"

Обвиняемого по делу о запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир" якобы жестоко пытали после задержания. Об этом сообщает Telegram-канал ОВД-инфо со ссылкой на жену обвиняемого. По информации Telegram-канала, якобы мужчину избивали, пытали током и заливали неизвестную жидкость в задний проход.

Сообщается, будто бы силовики хотели, чтобы мужчина дал показания против другого фигуранта дела и подтвердил, что тот является организатором террористической ячейки. Напомним, о задержании приспешников террористической организации в ряде регионов стало известно в ноябре этого года.

Источник Накануне.RU, близкий к силовым структурам Тюменской области и частично знакомый с произошедшей ситуацией, отметил, что террор в своем широком понимании как способ достижения целей в политической борьбе посредством физического насилия и морально-психологического устрашения известен очень давно. "Если мы посмотрим на методы "работы" террористов, то легко уловить, что излюбленный метод их "борьбы" – шантаж чиновников и населения опасностью гибели людей. В данном случае такие громкие заявления о якобы противоправной деятельности сотрудников силовых структур в отношении обвиняемых по делу "Хизб ут-Тахрир" - не более чем способ самозащиты своими же методами, которые привычны террористам. Желание оправдать себя в глазах мирового сообщества логично, но не совсем понятно, ведь весь цивилизованный мир понимает, что терроризм - это угроза, с которой нужно бороться и уничтожать ее на корню".

В пресс-службе РУФСБ по Тюменской области отказались комментировать ситуацию.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Тюмени силовиков обвинили в пытках приверженца запрещенной в России "Хизб ут-Тахрир"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: террористическая организация, пытки, обвиняемый



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети