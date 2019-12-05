В Тюмени силовиков обвинили в пытках приверженца запрещенной в России "Хизб ут-Тахрир"

Обвиняемого по делу о запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир" якобы жестоко пытали после задержания. Об этом сообщает Telegram-канал ОВД-инфо со ссылкой на жену обвиняемого. По информации Telegram-канала, якобы мужчину избивали, пытали током и заливали неизвестную жидкость в задний проход.

Сообщается, будто бы силовики хотели, чтобы мужчина дал показания против другого фигуранта дела и подтвердил, что тот является организатором террористической ячейки. Напомним, о задержании приспешников террористической организации в ряде регионов стало известно в ноябре этого года.

Источник Накануне.RU, близкий к силовым структурам Тюменской области и частично знакомый с произошедшей ситуацией, отметил, что террор в своем широком понимании как способ достижения целей в политической борьбе посредством физического насилия и морально-психологического устрашения известен очень давно. "Если мы посмотрим на методы "работы" террористов, то легко уловить, что излюбленный метод их "борьбы" – шантаж чиновников и населения опасностью гибели людей. В данном случае такие громкие заявления о якобы противоправной деятельности сотрудников силовых структур в отношении обвиняемых по делу "Хизб ут-Тахрир" - не более чем способ самозащиты своими же методами, которые привычны террористам. Желание оправдать себя в глазах мирового сообщества логично, но не совсем понятно, ведь весь цивилизованный мир понимает, что терроризм - это угроза, с которой нужно бороться и уничтожать ее на корню".

В пресс-службе РУФСБ по Тюменской области отказались комментировать ситуацию.