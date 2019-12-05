Блогер Илья Варламов составил ТОП уродливых зданий России: в список попали здания "тюменской матрешки"

Известный блогер-урбанист Илья Варламов опубликовал топ-100 самых уродливых зданий в России. В рейтинг вошли, в том числе, сооружения "тюменской матрешки", передает корреспондент Накануне.RU.

Так, Окружной суд Югры, расположенный в Ханты-Мансийске занял 93 место, 67 место досталось тобольскому ЗАГСу, на 48-ом оказался музейный комплекс имени Словцова из Тюмени, Сургутская школа изучения иностранных языков в топе "архитектурных уродцев" занята 35 место.

Тюменцы согласились с тем, что здание музея могло быть более гармоничным: "на конструктор лего похожа".

Первым в ТОПе худших зданий стал стал универсальный зал "Саранск-Арена" из одноименного города.

Напомним, в середине октября блогер назвал тюменцев "говнохранителями". Варламов опубликовал ролик, где составил личный рейтинг городов России. На первое место попал Екатеринбург, на последнее – Адлер. Из 70 позиций Тюмень заняла 46-ую.

"В Тюмени не все так плохо. Там есть много денег и возможностей, единственное, чего там не хватает, - толкового руководителя. Деньги тратят на безумные, вредные проекты: совершенно отвратительная набережная, расширение дорог, дорожная политика. Все это очень плохо, грустно. Ребята, ваши деньги вас задушат. Найдите людей, которые смогут через деньги и возможности сделать хороший город", - сказал Варламов.

Это мнение блогера вызвало шквал негодования тюменцев. В одном из местных пабликов, где появился ролик, комментаторы, среди прочего, называли Варламова "подкупленным шестеркой", говорили, что им "плевать на то, что о городе говорит какой-то блогер", указывали, на сколько букв и в каком направлении двигаться московскому гостю. Автор видео даже выбрал самые яркие из комментариев и сделал отдельный пост про них, назвав горожан "говнохранителями". Глава города Руслан Кухарук заявил в интервью Накануне.RU, что надо узнать, на какой основе Варламов составлял рейтинг, и если в нем есть рациональные зерна, то надо прислушаться к критике. Также блогер раскритиковал автомобильное движение в городе, назвав Тюмень "автомобильным гетто".