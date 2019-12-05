Три свердловских отделения партий получили предупреждения от Минюста: им грозит ликвидация

Главное управление Министерства юстиции России по Свердловской области вынесло письменные предупреждения в отношении трех региональных отделений политических партий.

Как сообщили Накануне.RU в областной избирательной комиссии, речь идет о реготделениях партий "Против всех", "Родина" и "Партия свободных граждан". Там напомнили, что все они нарушили сроки предоставления финансовой отчетности за третий квартал 2019 года, не передав нужные сведения в избирком.

Все нарушения должны быть устранены до 16 января 2020 года включительно. В противном случае, на основании заявления Минюста и по решению Свердловского областного суда деятельность каждого регионального отделения партии может быть приостановлена на срок до шести месяцев с последующей ликвидацией. Также законом предусмотрены крупные денежные штрафы.