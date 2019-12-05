Болгария ответила на слова Путина о торможении "Турецкого потока"

Газопровод "Балканский поток", продолжающий "Турецкий поток" на территории Болгарии, будет достроен с максимально возможной скоростью, заявил болгарский премьер-министр Бойко Борисов.

Он отметил, что запуск строительства задержало проведение конкурсных процедур, передает Regnum.

Накануне президент России Владимир Путин упрекнул болгарскую сторону в сознательном торможении проекта "Турецкий поток". Он заявил, что Россия сможет найти другие варианты доставки газа на юг Европы.

По словам болгарского премьера, уже построено 140 - 150 км газопровода и темп строительства в среднем - 5 км в день, в чем он предложил Путину убедиться лично. Завершение строительства ожидается до конца 2020 года.

Напомним, в сентябре в Болгарии был задержан председатель движения "Русофилы". Его обвиняют в шпионаже в пользу иностранного государства.

Сообщалось, что задержанный Николай Малинов был ранее депутатом от Болгарской социалистической партии. Но в последнее время отошел от политики и занимался проектами, связанными с культурой.

По мнению журналиста "Медиамост Болгария" Бориса Анзова ситуация, когда аресты повлекла деятельность, не связанная с политикой, возникла в преддверии в преддверии визита в Россию болгарского министра иностранных дел. Это, в свою очередь, может быть обусловлено борьбой Запада с участием Болгарии в проекте газопровода "Турецкий поток".