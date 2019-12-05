В Екатеринбурге пропал 11-летний ребенок: его ищут почти неделю

В Екатеринбурге пропал ребенок. Полиция обращается за помощью.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, разыскивается Михаил Д. 2008 года рождения: еще 30 ноября мальчик ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. На розыск ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел уральской столицы.

Приметы разыскиваемого: рост 147 см, плотное телосложение, волосы светлые, а на лице веснушки. На момент ухода был одет в куртку синего цвета, темные штаны и берцы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Миши, просят сообщить об этом в полицию по телефонам: (343) 331-65-70, 278-27-04 или 02.