Стоимость ОСАГО может вырасти на 30%

Тарифный коридор ОСАГО могут расширить на 30 процентов, об этом сообщили газете "Известия" в Российском союзе страховщиков (РСА).

В Госдуме, напомним, рассматривается законопроект о "либерализации" ОСАГО. Сейчас обсуждается вопрос отмены коэффициента мощности двигателя.

Также предполагается сохранение повышающего коэффициента за грубые нарушения ПДД.

Повышение тарифа больнее всего ударит по регионам-миллионикам, где сейчас уже установлен высокий территориальный тариф. К примеру, в Москве, Перми, Челябинске и Казани базовая ставка ОСАГО увеличится в два раза.

Ранее сообщалось, что запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15%.

Как заявил ведущий научный сотрудник Финансового университета при правительстве Андрей Языков, расширенное страховое покрытие по ОСАГО в части ущерба жизни и здоровью до двух миллионов рублей не может не сказаться на тарифах. По его словам, "прирост будет незначительным, но заметным".

В Центробанке отмечали, что поправки могут сказаться на стоимости полисов. По расчетам РСА, поправки увеличат среднюю премию по стране с 5,5 тыс. руб. до 6,1 тыс. руб.