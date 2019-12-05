Новогодние каникулы депутатов Госдумы будут на две недели длиннее, чем у остальных россиян

Пока Минтруда отчитывает россиян, захотевших отдыхать 31 декабря, депутаты Госдумы продлевают свои новогодние каникулы на неделю.

Так, на работу парламентарии выйдут 14 января, а не 9 (как все остальные россияне). Продлить каникулы было решено для того, чтобы депутаты смогли съездить в регионы и встретиться со своими избирателями, передают "Открытые медиа".

Последнее же заседание Госдумы в уходящем году состоится 18 декабря – его перенесли на один день раньше, чтобы 19 декабря народные избранники могли посвятить день просмотру пресс-конференции Владимира Путина. Таким образом, каникулы депутатов продлятся почти месяц.