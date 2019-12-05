21 Сентября 2020
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Политика В России Москва
москва госдума государственная дума рф (2005) | Фото: Накануне.ru

Новогодние каникулы депутатов Госдумы будут на две недели длиннее, чем у остальных россиян

Пока Минтруда отчитывает россиян, захотевших отдыхать 31 декабря, депутаты Госдумы продлевают свои новогодние каникулы на неделю.

Так, на работу парламентарии выйдут 14 января, а не 9 (как все остальные россияне). Продлить каникулы было решено для того, чтобы депутаты смогли съездить в регионы и встретиться со своими избирателями, передают "Открытые медиа".

Последнее же заседание Госдумы в уходящем году состоится 18 декабря – его перенесли на один день раньше, чтобы 19 декабря народные избранники могли посвятить день просмотру пресс-конференции Владимира Путина. Таким образом, каникулы депутатов продлятся почти месяц.

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Новогодние каникулы депутатов Госдумы будут на две недели длиннее, чем у остальных россиян

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Теги: депутаты госдумы, новогодние каникулы, парламентарии



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