В Екатеринбурге ищут водителя, переехавшего лежащего на дороге человека

В Екатеринбурге неизвестный водитель переехал пешехода и скрылся. Сейчас его ищут.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении ГИБДД, все случилось вечером 4 декабря в переулке Шадринский: неустановленный водитель на неустановленной машине при въезде во двор дома наехал на человека, лежащего прямо на проезжей части. В результате неустановленный пешеход (мужчина на вид около 50 лет) от полученных травм скончался до приезда "скорой".

Как отметили в ведомстве, пострадавший был одет в одежду темных цветов и без светоотражающих элементов. Полицейскими были опрошены возможные очевидцы происшествия.

Сейчас водителя ищут. Также устанавливается, почему погибший человек лежал на автодороге.