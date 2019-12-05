21 Сентября 2020
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"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

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Происшествия Свердловская область
мигалка полиции машина ДПС (2011) | Фото:sova-tv.ru

В Екатеринбурге ищут водителя, переехавшего лежащего на дороге человека

В Екатеринбурге неизвестный водитель переехал пешехода и скрылся. Сейчас его ищут.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении ГИБДД, все случилось вечером 4 декабря в переулке Шадринский: неустановленный водитель на неустановленной машине при въезде во двор дома наехал на человека, лежащего прямо на проезжей части. В результате неустановленный пешеход (мужчина на вид около 50 лет) от полученных травм скончался до приезда "скорой".

ДТП, ул. Шадринский, 14/1(2019)|Фото: Отделение пропаганды ГИБДД города Екатеринбурга

Как отметили в ведомстве, пострадавший был одет в одежду темных цветов и без светоотражающих элементов. Полицейскими были опрошены возможные очевидцы происшествия.

Сейчас водителя ищут. Также устанавливается, почему погибший человек лежал на автодороге.

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В Екатеринбурге ищут водителя, переехавшего лежащего на дороге человека

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Теги: водитель, розыск, Екатеринбург



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