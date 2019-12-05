Студенты прыгали из окон. Стали известны подробности страшного пожара в колледже Одессы

В Одессе 4 декабря произошел страшный пожар в колледже - 29 человек пострадали, один человек погиб, местонахождение еще 13-ти пока неизвестно, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины по региону.

Студенты, пытаясь спастись, прыгали из окон колледжа на припаркованные внизу машины.

В здании в момент возгорания находились около 400 человек, спасатели сразу смогли эвакуировать лишь 40.

По факту пожара уже возбуждено уголовное дело.