Нефтяники объединились для противодействия американским санкциям

Компании "Газпром", "Газпром нефть", "Сибур" и "Татнефть" вошли в состав учредителей Института нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ). Учреждение будет курировать создание национальных стандартов для нефтегазовой отрасли. Они станут альтернативой маркировкам американского института нефти "American Petroleum Institute" (API), которые признают и российские, и международные компании, сообщает "РБК".

Создание стандартов обсуждали в Российском союзе промышленников и предпринимателей. В обсуждении участвовали представители Росстандарта, "Роснефти", "Транснефти", ЛУКОЙЛа, "Сургутнефтегаза", "Северстали" и ОМЗ. До конца года документы о создании института направят в Минюст. Представители нефтяных компаний и ряда производителей оборудования и материалов войдут в состав наблюдателей ИНТИ. Сертификация будет добровольной. Создание института защитит российских подрядчиков от санкций.

После создания института можно будет пройти сертификацию один раз, чтобы нефтяники и газовики приняли продукцию такого поставщика на тендер – они будут доверять национальному отраслевому стандарту. Разработка отечественных стандартов позволит унифицировать требования отрасли к производителям, увеличить долю российских материалов и оборудования в крупнейших инвестпроектах.

API пользуется своим широким международным признанием, лоббируя интересы своих членов и государства США. Это создает сложности для российских производителей при оценке соответствия требованиям иностранных стандартов. А иностранные производители, сертифицированные API, угрожают отзывом сертификатов на продукцию в случае поставки их в компании и проекты, находящиеся под санкциями Америки и Евросоюза. Чтобы не допустить негативных последствий западных санкций, необходимо создать единую российскую организацию по стандартизации и сертификации в нефтегазовой отрасли.