Нефтяники объединились для противодействия американским санкциям

21 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Тюменская область Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Уральский ФО В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

Нефтяники объединились для противодействия американским санкциям

Компании "Газпром", "Газпром нефть", "Сибур" и "Татнефть" вошли в состав учредителей Института нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ). Учреждение будет курировать создание национальных стандартов для нефтегазовой отрасли. Они станут альтернативой маркировкам американского института нефти "American Petroleum Institute" (API), которые признают и российские, и международные компании, сообщает "РБК".

Создание стандартов обсуждали в Российском союзе промышленников и предпринимателей. В обсуждении участвовали представители Росстандарта, "Роснефти", "Транснефти", ЛУКОЙЛа, "Сургутнефтегаза", "Северстали" и ОМЗ. До конца года документы о создании института направят в Минюст. Представители нефтяных компаний и ряда производителей оборудования и материалов войдут в состав наблюдателей ИНТИ. Сертификация будет добровольной. Создание института защитит российских подрядчиков от санкций.

После создания института можно будет пройти сертификацию один раз, чтобы нефтяники и газовики приняли продукцию такого поставщика на тендер – они будут доверять национальному отраслевому стандарту. Разработка отечественных стандартов позволит унифицировать требования отрасли к производителям, увеличить долю российских материалов и оборудования в крупнейших инвестпроектах.

API пользуется своим широким международным признанием, лоббируя интересы своих членов и государства США. Это создает сложности для российских производителей при оценке соответствия требованиям иностранных стандартов. А иностранные производители, сертифицированные API, угрожают отзывом сертификатов на продукцию в случае поставки их в компании и проекты, находящиеся под санкциями Америки и Евросоюза. Чтобы не допустить негативных последствий западных санкций, необходимо создать единую российскую организацию по стандартизации и сертификации в нефтегазовой отрасли.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Нефтяники объединились для противодействия американским санкциям

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Газпром, Газпром нефть, Сибур, Татнефть, институт нефтегазовых технологических инициатив



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети