Число пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье возросло

В Забайкальском крае увеличилось число пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом, который слетел с моста.

По состоянию на 5 декабря количество пострадавших составляет 23 человека, передает Regnum со ссылкой на данные местных властей.

Ранее сообщалось, что 21 получил различные травмы.

Трое получают лечение амбулаторно, 17 человек находятся на лечении в краевой клинической больнице в Чите. Один ребенок в краевой детской клинической больнице, два человека - в Шилкинской центральной районной больнице.

1 декабря рейсовый автобус, перевозивший 43 человека, упал с моста на замерзшую реку и перевернулся. Причиной потери управления водителем стала лопнувшая шина.19 человек погибли.

Автобус принадлежал частному предпринимателю. Автоперевозчик неоднократно пренебрегал требованиями безопасности, сообщила ранее Генпрокуратура РФ. Накануне ему продлили срок задержания еще на 72 часа.