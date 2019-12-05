Законопроект о ликвидации ГУПов и МУПов существенно смягчен: в исключения попали предприятия Крайнего Севера

Законопроект о ликвидации государственных и муниципальных предприятий (ГУПов и МУПов) существенно смягчен в пользу регионов. Как сообщает "Коммерсантъ", с учетом поправок из 16 тыс. существующих ГУПов и МУПов ликвидации или реорганизации будут подлежать лишь 6 тыс., но и для них переходный период продлен на два года, до 2023 года.

Вчера поправки к законопроекту были рассмотрены и одобрены на заседании комитета Госдумы по экономполитике. Напомним, законопроект был внесен в Госдуму в прошлом году и вызвал бурную реакцию депутатов и регионов. Согласно тексту законопроекта, планировалось ввести прямой запрет на создание новых ГУП и МУП. Более того, разработчик и инициатор законопроекта – Федеральная антимонопольная служба (ФАС) – предлагала вообще запустить процесс ликвидации уже созданных и работающих под крылом государства (в том числе часто – под присмотром региональных властей) таких предприятий, согласно мнению антимонопольщиков к 2021 году, их количество должно быть сведено до минимума.

В списке исключений оставались лишь ГУПы и МУПы, созданные на основании законов или актов президента и правительства, работающие в госмонопольных сферах или учрежденные Минобороны и ФСБ. Главными аргументами в пользу закона называли неэффективность использования собственности, коррупционные риски, необходимость покрывать убытки таких предприятий из бюджетов, а также негативное влияние ГУПов и МУПов на конкуренцию на локальных рынках. Первое чтение проект прошел в декабре прошлого года, однако спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что законопроект в таком виде не будет одобрен верхней палатой.

ФАС планировала расширить список исключений - для предприятий культуры и искусства (в частности, Госфильмофонда и "Мосфильма"), а также для предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность в районах Крайнего Севера. Однако в версии законопроекта ко второму чтению в исключения также попали предприятия "Росатома", занимающиеся обращением с радиоактивными отходами, а также ГУПы, обеспечивающие деятельность госорганов за границей, и госпредприятия, обеспечивающие работу органов власти в сферах транспортной безопасности, госохраны, внутренних дел, гражданской обороны, пожарной безопасности и безопасности людей на воде, занятые обеспечением войск нацгвардии, а также материально-техническим и финансовым обеспечением деятельности высших органов власти.

Кроме того, регионы получают возможность через федеральный центр отстоять ГУПы, не попадающие под исключения. Правительство может принять решение о создании или сохранении предприятия по мотивированному представлению губернатора, в том случае, если это важно для устранения последствий ЧС или недопущения угрозы нормальной жизнедеятельности. Необходимо ли ликвидировать эти предприятия после того, как угроза или последствия ЧС будут устранены в законе не оговаривается.

Еще одним изменением в пользу регионов стал вопрос о необходимости согласовывать с ФАС создание или реорганизацию унитарных предприятий. Теперь регион или муниципалитет принимает самостоятельно решение о создании ГУП или МУП, а ФАС может обратиться в суд с требованием о его ликвидации в случае выявленных нарушений.

Послабления ФАС предусмотрела и для остальных предприятий, работающих на конкурентных рынках и не попавших в список исключений,— для них сроки реорганизации или ликвидации сдвигаются с 2021 года до 1 января 2023 года. После этого срока ГУПы и МУПы будут ликвидироваться в судебном порядке.

Рассмотрение законопроекта во втором чтении состоится 10 декабря.