Российские суды хотят защитить себя от "необоснованной критики" и "тенденциозности" СМИ

Российские суды хотят защититься от "тенденциозных публикаций", "беспорядочной, необоснованной критики" и давления со стороны СМИ. Такие тезисы содержатся в проекте концепции информационной политики судебной системы на 20-30-е годы. Как пишут "Ведомости", документ обсуждает Совет судей.

Авторы документа предлагают разработать нормативный акт о специальных правилах освещения деятельности судов в средствах массовой информации. Среди других мер — внедрение "эффективного механизма защиты от дискредитации судебной власти в СМИ", а также введение ответственности для журналистов за давление на суд.

В документе также предлагается не допустить "лоббирования интересов отдельных лиц" при помощи публикации в СМИ коммерческих материалов, в которых деятельность судов подается с негативной точки зрения.

Авторы новой концепции называют актуальной проблему "скандализации правосудия" — речь идет о манипуляции общественным мнением в отношении судебной власти и необоснованной критике, которая подрывает доверие граждан к судам. Поэтому, говорится в документе, необходимо предусмотреть меры ответственности для СМИ, передает РБК.