21 Сентября 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
скорая помощь (2019) | Фото:Накануне.RU

Свердловский Минздрав проверит больницу, где якобы стирают одноразовые простыни и возят продукты в машине с отходами из моргов

Общественник и депутат заявили о нарушениях в центральной районной больнице уральского города Богданович. В Минздраве пообещали провести проверку.
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О различных санитарных нарушениях в своем Facebook рассказала член общественной палаты Екатеринбурга Екатерина Петрова со ссылкой на депутата думы Богдановича Анну Асанову. По их данным, в ЦРБ по несколько раз используют одноразовые простыни, которые перед этим стирают. Также некий сотрудник больницы рассказал, что продукты питания якобы возят в больницу на машине, в которой транспортируют медицинские отходы из моргов.

В министерстве здравоохранения Свердловской области заявили, что намерены проверить данные факты.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно о нарушении стандартов в больнице другого уральского города - Качканара. По данным местного депутата, там проходит "оптимизация" персонала и мест.

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Свердловский Минздрав проверит больницу, где якобы стирают одноразовые простыни и возят продукты в машине с отходами из моргов

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Теги: больница, нарушения, проверка, Богданович, Минздрав



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Ранее 28.01.2020 09:29 Мск Депутат заявил о постановочной забастовке в уральской больнице, в которой участвовал американский журналист

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