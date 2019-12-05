Свердловский Минздрав проверит больницу, где якобы стирают одноразовые простыни и возят продукты в машине с отходами из моргов

Общественник и депутат заявили о нарушениях в центральной районной больнице уральского города Богданович. В Минздраве пообещали провести проверку.

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О различных санитарных нарушениях в своем Facebook рассказала член общественной палаты Екатеринбурга Екатерина Петрова со ссылкой на депутата думы Богдановича Анну Асанову. По их данным, в ЦРБ по несколько раз используют одноразовые простыни, которые перед этим стирают. Также некий сотрудник больницы рассказал, что продукты питания якобы возят в больницу на машине, в которой транспортируют медицинские отходы из моргов.

В министерстве здравоохранения Свердловской области заявили, что намерены проверить данные факты.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно о нарушении стандартов в больнице другого уральского города - Качканара. По данным местного депутата, там проходит "оптимизация" персонала и мест.