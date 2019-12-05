21 Сентября 2020
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Политика В России За рубежом
Владимир Путин Ангела Меркель (2015) | Фото:kremlin.ru

Меркель готова обсудить с Путиным в Париже ситуацию с дипломатами

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что приняла решение о высылке российских дипломатов, поскольку не получила содействия со стороны Москвы в расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине.

Канцлер не исключила, что поднимет эту тему на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Париже в рамках саммита "нормандской четверки".

"Мы сообщим, как мы этим занимались", - сказала она на полях саммита НАТО.

Меркель добавила, что обсудила данную ситуацию с союзниками Германии по НАТО, передает Regnum.

4 декабря Министерство иностранных дел Германии объявило персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине.

МИД ФРГ в среду утром вызвал российского посла Сергея Нечаева и передал ему соответствующую ноту.

Издание Spiegel опубликовало материал о том, что подозреваемый может быть агентом российских спецслужб. В статье говорится, что его имя, значащееся в документах на получение визы, якобы отсутствует в российских банках данных, а номер загранпаспорта указывает на МВД, которое "уже выдавало документы сотрудникам военной разведки ГРУ".

Между тем, в Кремле ранее назвали беспочвенными утверждения о причастности российских властей к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

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Меркель готова обсудить с Путиным в Париже ситуацию с дипломатами

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Теги: ангела меркель, высылка дипломатов, владимир путин



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