В Перми почтят память погибших 10 лет назад посетителей "Хромой лошади"

В Перми вспомнят посетителей "Хромой лошади", погибших в страшном пожаре 10 лет назад, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Напомним, пожар в заведении произошел 5 декабря 2009 г., погибли 156 человек, еще 80 получили травмы. Бывший владелец клуба Анатолий Зак был приговорен к 9 годам и 10 месяцам колонии, свою вину он не признал. В сентябре 2018 г. он после восьми лет и восьми месяцев в колонии досрочно освободился и в начале этого года эмигрировал в Лондон, несмотря на долг перед пострадавшими в 158 млн руб.

Сегодня в Перми пройдут памятные мероприятия, приуроченные к 10 годовщине пожара. Почтить память погибших и возложить цветы к памятнику в Сквере уральских добровольцев придут родственники и друзья погибших, представители городских властей, общественных организаций. Для родственников, которые захотят проведать погибших на Северном кладбище, будет готов автобус. С 12.00 он будет находиться рядом со сквером.

Ранее Накануне.RU сообщало, что в 2017 г. из тюрьмы вышел бывший арт-директор "Хромой лошади" Олег Феткулов, по амнистии были освобождены исполнительный директор Светлана Ефремова, Сергей Дербенев, возглавлявший пиротехническую компанию, устроившую фейерверк, и пиротехник Игорь Дербенев.