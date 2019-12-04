В Роскосмосе назвали преувеличенными слухи о кончине российской космонавтики

В Роскосмосе назвали преувеличенными слухи о кончине российской космонавтики. Так в госкорпорации прокомментировали публикацию издания The Hill, в которой было сказано, что запуск коммерческих пилотируемых кораблей NASA станет "началом конца России как космической силы".

В пресс-службе "Роскосмоса" заявили, что американские партнеры не первый год обещают запустить свой пилотируемый корабль, однако все еще закупают места на российских "Союзах".

Как сообщает ТАСС, предполагалось, что корабли компаний SpaceX Crewed Dragon и Boeing Starliner начнут доставлять астронавтов на Международную космическую станцию еще в 2017 году. Однако технические сбои и другие проблемы привели к задержке программы на три года. Собственные пилотируемые полеты NASA прекратило в 2011 году после завершения эксплуатации кораблей многоразового использования (программа Space Shuttle).