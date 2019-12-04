Названа официальная версия ЧП в Белгородской области: взрыв произошел из-за повреждения газового оборудования

Официальной версией взрыва в четырехэтажном доме в поселке Яковлево Белгородской области признали повреждение газового оборудования из-за неосторожного использования, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника регионального следственного управления СК РФ Станислава Захарова.

"Очаг инициации - квартира на первом этаже", - заявил он на встрече с пострадавшими и уточнил, что окончательная версия будет названа после проведения всех экспертиз. Сообщается также, что дом восстановлению не подлежит.

Напомним, вечером 3 декабря в 4-этажном жилом доме по улице Шаландина взорвался газ, после чего произошло обрушение части стены с первого до четвертого этажа.

Пострадали шесть жителей этого дома, все они госпитализированы. Под завалами обнаружено тело мужчины.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП. Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев трагедии.