В Екатеринбурге полицейские задержали "неопределившегося колумбайнера"

В Екатеринбурге молодой человек был задержан полицейскими за анонимные сообщения в паблике одного из лицеев о подготовке массового убийства в школе, сообщает telegram-канал Baza.

По информации телеграм-канала, анонимный автор оставил запись "Готовьтесь к Колумбайну". Через две минуты аноним опубликован новый пост: "Не готовьтесь. Я передумал. Все ок".

Одной из учениц эта запись не показалась смешной и она указала об этом в комментариях, после чего появился новый пост: "Я снова передумал, готовьтесь к Колумбайну". В поскриптуме был совет в первую очередь готовиться девушке, оставившей комментарий.

Сообщается, что анонима вычислили и провели с ним беседу. Он сообщил, что не планировал стрелять в школе, а просто решил пошутить.

Предположительно, инцидент произошел в элитной гимназии №9.