В Верхней Пышме на территории "Уралэлектромеди" произошел пожар

В Верхней Пышме на территории "Уралэлектромеди" произошел пожар. Фотографии пожара разлетелись по социальным сетям, передает корреспондент Накануне.RU.

На предприятии пояснили, что загорелось модульное сооружение, которое не имеет отношения к "Уралэлектромеди", принадлежит подрядной организации и временно размещено на арендуемой территории.

Пожар начался в 20.30. В настоящий момент огонь уже потушен силами специалистов предприятия и МЧС. В результате ЧП никто не пострадал.