Воинскую часть, где срочник расстрелял сослуживцев, расформируют до конца года

Воинскую часть, где проходил службу обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов, расформируют до конца года. На ее базе будет дислоцирована другая воинская часть Восточного военного округа, сообщает РБК со ссылкой на свой источник в Минобороны.

Как сообщало Накануне.RU, 25 октября во время смены караула военнослужащий ремонтно-технической базы, дислоцированной на территории Забайкалья, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия.

В результате восемь военнослужащих погибли на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Позже выяснилось, что стрелок родом из Тюменской области, из села Вагай.

Ранее сообщалось, что по факту неуставных взаимоотношений между военнослужащими в воинской части №54160 военные следователи возбудили уголовное дело.

О том, что воинскую часть, где произошла трагедия, расформируют, писало еще 1 ноября.