Венедиктов и Ходорковский «шантажировали» Пригожина ради тушенки

Компания «Конкорд» петербургского бизнесмена Евгения Пригожина оригинально ответила на запрос журналистов.

Сотрудник «Интерфакса» просил прокомментировать информацию о нарушениях, выявленных Военной прокуратурой Псковского гарнизона. Речь идет о протоколе, составленным прокуратурой, о нарушении технических регламентов (часть 1 статьи 14.43 КоАП). Арбитражный суд Петербурга назначил заседание на 23 декабря. Представитель СМИ захотел узнать, о каких нарушениях идет речь и намерена ли компания оспаривать данный вопрос в суде.

В пресс-службе «Конкорда» журналисту ответили, что компания не занимается поставками питания в воинские части - продукция реализуется через оптовиков. В ассортименте компании действительно есть тушеная говядина высшего сорта. Представителю медиа пояснили, что нарушение заключается в несоответствии веса некоторых кусочков говядины ГОСТ 32125-2013. Так вместо положенных 30 граммов «был обнаружен кусочек весом 27,3 грамма и кусочек весом 28,5 грамма, а также кусочки весом 31,1 грамма, 30,4 грамма, 33,7 грамма и 35,2 грамма».

Представители «Конкорда» помимо письменного ответа отправили по ящику консервов в редакции «Интерфакса», «Открытых медиа» Ходорковского и «Эха Москвы» Венедиктова, а также блогеру Дмитрию Пучкову, чтобы они сами могли оценить качество консервов.