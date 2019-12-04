20 Сентября 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Людмила Бабушкина, Николай Цуканов, Евгений Куйвашев (2019) | Фото: Накануне.RU

Недостаток медиков в Свердловской области привел к повышению смертности

В ходе совещания при полпреде по реализации нацпроектов в Свердловской области одной из основных проблем чиновники называли ситуацию в здравоохранении, передает корреспондент Накануне.RU.

Регион столкнулся с острым дефицитом кадров, на Среднем Урале всего 28 врачей на 100 тысяч человек при среднероссийском показателе в 37 врачей.

При этом только в последнее время количество специалистов сократилось на тысячу человек – сильнее всего ощущается недостаток хирургов, врачей скорой помощи и участковых терапевтов. Из-за этого возрастают нагрузки на оставшийся персонал, что стало основной причиной увольнения хирургов в Нижнем Тагиле.

Кроме того, из-за нехватки специалистов в Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Ивделе, Камышлове отмечается высокая смертность из-за рака и болезней сердечно-сосудистой системы.

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Недостаток медиков в Свердловской области привел к повышению смертности

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Теги: Урал, Свердловская область, Цуканов, нацпроекты, здравоохранение



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Развитие сюжета:

Ранее 05.12.2019 11:03 Мск Людмила Бабушкина: Благодаря нацпроектам давние проблемы начали решаться

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