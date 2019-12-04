Коллеги раскритиковали депутата Петрова, пожаловавшегося на тяжелые условия труда в Госдуме

Коллеги свердловского депутата Александра Петрова, пожаловавшегося на тяжелые условия труда в Госдуме, мягко говоря, посоветовали ему помалкивать. Так, ответсек комиссии "Единой России" по этике, депутат Евгений Ревенко подчеркнул, что "в Думе нужно работать, а не жаловаться".

"Я внимательно ознакомился с публикациями СМИ, в которых мой коллега, депутат Александр Петров рассказывает об организации труда в Думе и обустройстве своего быта в Москве. Я убежден, что люди должны стремиться к работе в Думе для защиты интересов людей и принятия качественных законов. Этому должна сопутствовать четкая организация труда и дисциплина. Если не готов мириться с тяготами и лишениями депутатской службы, то нужно делать выводы и принимать решения до того, как стать депутатом", - цитирует Ревенко агентство Regnum.

А первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Александр Курдюмов в интервью радиостанции "Говорит Москва" посоветовал недовольному парламентарию снимать квартиру в центре столицы на депутатскую зарплату: "У депутатов нормальное, обычное жильё. Ну и что, что дом панельный. У нас вся страна живёт в панельных домах. Хоромы никто и никогда для депутатов Государственной думы не строил и не предлагал. Он мог и отказаться от этой квартиры, если ему эта квартира не нужна. Он мог снять на свою хорошую, большую зарплату квартиру в Москве, в центре города. Пожалуйста, снимайте и живите не в "кубрике офицерском", а живите в хороших апартаментах. Это уже дело каждого депутата".

Курдюмов добавил, что сейчас Госдума обеспечивает депутатов всем необходимым, он посоветовал всем недовольным поискать другое место работы: "То, что ему предлагается Государственной думой, он с этим должен или смириться, спасибо ещё большое сказать Государственной думе, которая смотрит за всеми делами и выделяет квартиры. Или же просто снимать квартиру и работать в другой организации, не в Государственной думе, а в другом месте, где можно не ходить на работу, где можно болеть и получать за это зарплату".

Напомним, избранный от Свердловской области депутат Госдумы Александр Петров пожаловался на сложные условия работы, в том числе большие штрафы за пропуск заседания, долгие доклады, а также служебное жилье "советского образца".