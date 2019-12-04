Виновник гибели рабочего на Макаровском мосту в Екатеринбурге заплатит 100 тысяч рублей

Суд в Екатеринбурге вынес приговор начальнику участка частной строительной организации. Его признали виновным в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось днем 15 сентября 2018 года: начальник участка, ответственный за безопасное производство работ при реконструкции Макаровского моста, допустил обслуживание автомобильного крана рабочим, не обученным и не аттестованным на стропальщика. В результате поражения электрическим током последний погиб.

Как отметили в СКР, его начальник полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и возместил родственникам вред, чтобы избежать уголовного преследования и отделаться штрафом. Потерпевшая сторона не возражала против такого решения.

Суд, рассмотрев представленные следствием материалы, освободил виновника от уголовной ответственности, назначив ему штраф в размере 100 тысяч рублей.