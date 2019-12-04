В США предрекли "начало конца" России как космической державы

Регулярные пилотируемые миссии американских космических кораблей к МКС, которые должны стартовать летом 2020 года, "ознаменуют начало конца России как космической державы", пишет издание The Hill.

Американцам больше не надо будет платить российской стороне $85 млн за место в "Союзе".

Автор статьи считает, что российская экономика, "которая сильно зависит от цен на нефть, а также страдает от коррупции и неэффективности, вряд ли будет вкладывать в отрасль средства, необходимые для компенсации недостающих платежей с американской стороны".

Между тем, напомним, совсем недавно пилотируемую космическую программу США постигла еще одна неудача. Во время очередных испытаний в Техасе 20 ноября произошел взрыв прототипа Starship Mk1 – перспективного пилотируемого корабля от компании SpaceX Илона Маска.

Именно SpaceX и Boeing разрабатывают пилотируемые корабли, которые должны нарушить монополию российских "Союзов" на доставку людей на МКС (а в перспективе – на Луну и Марс). Оба производителя уже сорвали сроки поставок кораблей.