20 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Союз МКС стыковка космический корабль (2019) | Фото:www.roscosmos.ru

В США предрекли "начало конца" России как космической державы

Регулярные пилотируемые миссии американских космических кораблей к МКС, которые должны стартовать летом 2020 года, "ознаменуют начало конца России как космической державы", пишет издание The Hill.

Американцам больше не надо будет платить российской стороне $85 млн за место в "Союзе".

Автор статьи считает, что российская экономика, "которая сильно зависит от цен на нефть, а также страдает от коррупции и неэффективности, вряд ли будет вкладывать в отрасль средства, необходимые для компенсации недостающих платежей с американской стороны".

Между тем, напомним, совсем недавно пилотируемую космическую программу США постигла еще одна неудача. Во время очередных испытаний в Техасе 20 ноября произошел взрыв прототипа Starship Mk1 – перспективного пилотируемого корабля от компании SpaceX Илона Маска.

Именно SpaceX и Boeing разрабатывают пилотируемые корабли, которые должны нарушить монополию российских "Союзов" на доставку людей на МКС (а в перспективе – на Луну и Марс). Оба производителя уже сорвали сроки поставок кораблей.

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В США предрекли "начало конца" России как космической державы

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Теги: сша, космическая держава, россия



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