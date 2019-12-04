В Югре почтили память погибших в аварии маленьких акробатов

В Нефтеюганске сегодня в полдень в местном храме прошла поминальная панихида по 10 маленьким спортсменам, погибшим в аварии на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск. В третью годовщину со дня трагедии родные погибших югорчан почтили их память, передает корреспондент Накануне.RU.

После нее горожане отправились на городское кладбище, где похоронены погибшие. Участие в поминальных мероприятиях также принял глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев, у которого, к слову, сегодня день рождения. Сегодня градоначальнику стукнуло 47 лет.

Отметим, что также горожане приносят цветы и игрушки к памятнику "Древо жизни". Открытие мемориала погибшим детям состоялось 9 ноября. Участие в нем приняла губернатор Наталья Комарова. Памятник создан по инициативе родителей. Работу над ним вел скульптор из Санкт-Петербурга Игорь Селиверстов. Скульптура выполнена из бронзы, ее высота 3,5 метра. В основе композиции – дети на тренировке по спортивной акробатике. В центре – символичное "древо жизни". Стела установлена возле постоянного места занятий акробатов - дворца спорта "Сибиряк".

Напомним, авария с автобусом, перевозившим юных спортсменов, произошла 4 декабря 2016 года. Основной виновник, водитель грузовика Раиль Саитханов, был приговорен к шести годам и девяти месяцам колонии общего режима. Водитель столкнувшегося с грузовиком автобуса Марат Зайнуллин получил год и пять месяцев, бизнесмен Александр Сидорук — год и три месяца колонии общего режима. Экс-директора спортшколы Ирину Тарасову суд приговорил к 11 месяцам исправительных работ с вычетом 15% заработка. Позже окружной суд ХМАО отклонил апелляцию Генпрокуратуры на приговор по делу. При этом было изменено число потерпевших, которым ранее присуждена компенсация морального вреда.