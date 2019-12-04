20 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
свиной грипп (2016) | Фото: kherson.life

В Челябинской области зарегистрирован первый случай заболевания "свиным" гриппом

В Челябинской области зарегистрирован первый случай заболевания "свиным" гриппом.

"При проведении лабораторных исследований на 48 неделе впервые выделен вирус гриппа А Н1N1 pdm", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В целом ситуация в регионе по заболеваемости острыми респираторными инфекциями оценивается как не эпидемическая. Уровень заболеваемости ниже порога на 4,5%. За неделю было зарегистрировано 24 тыс. 13 случаев ОРВИ.

Как рассказали в управлении Роспотребнадзора, сезонный подъем заболеваемости вызван циркуляцией преимущественно РС- вирусной инфекции, риновирусов и вирусов парагриппа.

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В Челябинской области зарегистрирован первый случай заболевания "свиным" гриппом

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Теги: ОРВИ, грипп, Роспотребнадзор, заболеваемость,



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