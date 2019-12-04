20 Сентября 2020
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Дэвид Бранч (2019) | Фото: mmation.com

Соперником Шлеменко на турнире в Екатеринбурге будет экс-чемпион WSOF в двух категориях

Американский боец Дэвид Бранч подписал контракт на бой с россиянином Александром Шлеменко. Поединок пройдет 14 декабря на турнире RCC 7 в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU организаторы мероприятия, сегодня американец урегулировал все вопросы с визовыми документами и сразу же подписал контракт на выступление в России. За свою профессиональную карьеру Бранч провел 28 поединков, 22 из которых выиграл. Все его бои прошли в США в различных организациях, в том числе UFC, Bellator и WSOF. В последней Дэвид провел 10 поединков, став чемпионом в средней и полутяжелой весовых категориях.

турнир RCC 7(2019)|Фото: vk.com/rcc_mma

Что касается Шлеменко, предстоящий бой станет для него третьим под эгидой RCC. Он уже дважды возглавлял номерные турниры и оба раза выиграл: в декабре прошлого года задушил немца Йонаса Билльштайна, а в мае нокаутировал бразильца Вискарди Андраде.

Напомним, изначально соперником Александра на декабрьском турнире в Екатеринбурге должен был стать американец Луис Тейлор, но из-за травмы он снялся с боя.

Как уже сообщало Накануне.RU, седьмой турнир RCC станет заключительным для промоушена в этом году и пройдет на арене КРК "Уралец" 14 декабря. Также в клетку выйдет уральский боец Иван Штырков, его оппонентом будет швейцарец Ясубей Эномото.

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Соперником Шлеменко на турнире в Екатеринбурге будет экс-чемпион WSOF в двух категориях

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Теги: Шлеменко, Бранч, бой, Екатеринбург



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Ранее 14.12.2019 20:40 Мск Шлеменко разобрался с Бранчем на турнире в Екатеринбурге, Штырков проиграл впервые в карьере

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