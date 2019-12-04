С Джульеттой что-то не так: представлен календарь Pirelli 2020

В Филармоническом театре Вероны (Италия) представили знаменитый календарь Pirelli на 2020 год. Город выбран не случайно: на этот раз темой культового календаря стало одно из самых знаменитых произведений Шекспира – сборник озаглавлен "В поисках Джульетты".

Когда-то календарь Pirelli, выпускаемый с 1964 года, возводил в культ женскую красоту и сексуальность, затем стал толерантным и бодипозитивным, а 20-е годы XXI века открываются собранием депрессивных снимков актрис, моделей, активисток. Поработать с Клер Фой, Эммой Робертс, Кристен Стюарт, Индией Мур и другими в этом году пригласили фэшн-фотографа Паоло Роверси. Все девушки в календаре предстают до и после преображения в Джульетту. У каждой из них героиня получилась своя, но почти все Джульетты, хоть и отличаются красотой и молодостью, выглядят довольно депрессивно и мрачно, соответствуя скорее другим шекспировским героиням.