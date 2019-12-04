Историка-расчленителя Соколова отправили в психиатрический центр Сербского

Питерский историк Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве его подруги и аспирантки Анастасии Ещенко, отправился на лечение в психиатрический центр Сербского, пишет Mash.

Сообщается, что Соколов пробудет там месяц, с ним будут работать психиатры, однако медики предварительно считают, что историк вменяем.

Серия экспертиз, которую проведут Соколову, даст понять был ли он в состоянии аффекта в момент убийства Ещенко.

Ранее сообщалось, что дело историка передали в Центральный аппарат Следственного комитета. Ещенко и Соколов состояли в романтических отношениях - 9 ноября историка достали из реки Мойки в состоянии опьянения. Доцент пытался утопить в реке рюкзак с отчлененными от тела женскими руками. Позднее дома у Соколова нашли остальные части тела и пилу. Ученому предъявили обвинение в убийстве. Он заявил, что раскаивается в преступлении.