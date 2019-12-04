В Прикамье представят к награде росгвардейца, задержавшего убийцу

В Пермском крае росгвардейца Михаила Немтинова, благодаря которому удалось задержать пьяного стрелка-убийцу, представят к награде. Об этом сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников в своем Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.

"Михаила договорились с руководством краевой Росгвардии представить к госнаграде", - заявил губернатор. Отметим, что ранее он посетил раненного росгвардейца в больнице.

Напомним, ранним утром 4 декабря в Орджоникидзевском районе Перми ранее судимый 50-летний пьяный стрелок, находясь в своей квартире, начал пальбу из охотничьего ружья, которым владел незаконно. После этого он вышел на улицу, где ранил одного человека и убил другого - женщину. Кроме того, огнестрельное ранение получил водитель наряда группы задержания Росгвардии, сидевший в служебном автомобиле. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Раненые госпитализированы. Губернатор поручил оказать помощь пострадавшим. Стрелок – безработный бывший бизнесмен, ранее судимый за приобретение и хранение наркотиков.

По последней информации сообщается, что стрелок думал, что является героем видеоигры. В погибшую он выстрелил пять раз подряд.