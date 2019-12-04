Германия высылает двух сотрудников российского посольства
Министерство иностранных дел Германии объявило персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине.
Издание Spiegel со ссылкой на собственную информацию пишет, что это сотрудники российских спецслужб, которые работают в посольстве.
Такое решение принято в связи с расследованием громкого убийства гражданина Грузии, которое произошло в августе этого года.
МИД ФРГ в среду утром вызвал российского посла Сергея Нечаева и передал ему соответствующую ноту.
Между тем, в Кремле ранее назвали беспочвенными утверждения о причастности российских властей к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.