Германия высылает двух сотрудников российского посольства

Министерство иностранных дел Германии объявило персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине.

Издание Spiegel со ссылкой на собственную информацию пишет, что это сотрудники российских спецслужб, которые работают в посольстве.

Такое решение принято в связи с расследованием громкого убийства гражданина Грузии, которое произошло в августе этого года.

МИД ФРГ в среду утром вызвал российского посла Сергея Нечаева и передал ему соответствующую ноту.

Между тем, в Кремле ранее назвали беспочвенными утверждения о причастности российских властей к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.