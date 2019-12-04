В Екатеринбурге не справились с благоустройством сквера у Оперного: подрядчика ждут санкции

В Екатеринбурге подрядная организация, которая занималась благоустройством в сквере у Оперного театра, не уложилась в срок. Теперь ее ждут санкции.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, согласно заключенному муниципальному контракту, срок завершения работ в сквере у Оперного был установлен 3 декабря, однако подрядчик до сих пор не уведомил мэрию о завершении благоустройства.

"Сегодня на объект выйдет комиссия городской службы заказчика и составит акт о нарушении срока производства работ, подрядчику будет дан разумный срок на устранение замечаний. Он будет оштрафован, кроме того, за каждый день просрочки работ подрядчику предъявят пени", - уточнили в администрации Екатеринбурга.

Напомним, в октябре екатеринбургские общественники заявляли о нарушениях при благоустройстве сквера за Оперным театром. А в ноябре прокуратура решила выяснить, почему работы отстают от графика.