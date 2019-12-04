Пермячки перепели хит Billie Eilish "Bad guy" в аранжировке с балалайкой

Пермская фолк-группа "Груша" и балалаечник Андрей Киряков создали кавер на популярную песню американки Billie Eilish "Bad guy".

Девушки не только перепели песню, но и сняли клип про "плохого парня", в котором сначала гадают в деревенском доме, а потом "охмуряют" суженого-ряженого.

"В преддверие череды зимних праздников, мы с девочками решили погадать и узнать, что же нас ждёт в будущем! И вот, что у нас получилось! Пускай эта зима будет сказочно-прекрасной и дарит много замечательных событий!" – пишут девушки под видео.