20 Сентября 2020
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Общество В России Пермский край
Группа Груша и Андрей Киряков. (2019) | Фото: группа Груша

Пермячки перепели хит Billie Eilish "Bad guy" в аранжировке с балалайкой

Пермская фолк-группа "Груша" и балалаечник Андрей Киряков создали кавер на популярную песню американки Billie Eilish "Bad guy".

Девушки не только перепели песню, но и сняли клип про "плохого парня", в котором сначала гадают в деревенском доме, а потом "охмуряют" суженого-ряженого.

"В преддверие череды зимних праздников, мы с девочками решили погадать и узнать, что же нас ждёт в будущем! И вот, что у нас получилось! Пускай эта зима будет сказочно-прекрасной и дарит много замечательных событий!" – пишут девушки под видео.

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Пермячки перепели хит Billie Eilish "Bad guy" в аранжировке с балалайкой

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Теги: кавер, пермь, группа груша, Billie Eilish, Bad guy



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