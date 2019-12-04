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"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

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Политика В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Кремль ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беспочвенными утверждения о причастности российских властей к убийству в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

"Эта тема как-то экзальтируется германскими СМИ, но это не значит, что дела обстоят именно так", - заключил пресс-секретарь президента РФ.

Песков также подчеркнул, что в Кремле "абсолютно не в курсе этого происшествия", передает "Интерфакс".

Ранее немецкие СМИ заявили, что правительство Германии может ответить санкциями, если появятся доказательства того, что в убийстве гражданина Грузии в Берлине есть "российский след".

Убийство произошло 23 августа. По данным полиции, в берлинском районе Моабит к гражданину Грузии Зелимхану Хангошвили подъехал человек на велосипеде и несколько раз в него выстрелил. Мужчина скончался на месте.

Нападавший скрылся, но вскоре был задержан полицией. По данным немецких правоохранителей, им оказался 49-летний россиянин.

По данным ряда СМИ, Хангошвили был одним из приближенных лидера чеченских боевиков Шамиля Басаева. Во время чеченской войны он якобы командовал 50-60 бойцами.

В совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel сделали вывод о том, что подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине может быть сотрудником российских спецслужб.

Как сообщил журнал Der Spiegel, в поданных на визу документах мужчина указал, что его зовут "Вадим Андреевич Соколов, 49 лет, из Иркутска" с пропиской в Санкт-Петербурге.

Накануне The Insider, Bellingcat и Der Spiegel опубликовали еще одно расследование, согласно которому "Вадима Соколова" в действительности зовут Вадим Красиков.

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Кремль ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине

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Теги: Дмитрий Песков, Берлин, убийство, Зелимхан Хангошвили



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