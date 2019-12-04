С рейса из Сургута в Таиланд сняли шестерых дебоширов

В Сургуте шестеро пассажиров рейса в Таиланд были сняты с самолета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.

3 декабря командир экипажа самолета, который должен был улететь в тайский Утапао, высадил из лайнера шестерых пассажиров. Причина – конфликт с бортпроводниками. Нарушители, находясь на трапе самолета, перед посадкой матерились.

Двоих уроженок Сургута, троих уроженцев Пыть-Яха и одного - Нефтеюганского района доставили в расположенный в аэрогавани отдел полиции. Там на них составили протоколы.