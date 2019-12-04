Лоукостер "Победа" не откажется совсем от полетов из Тюмени

В Авиакомпании "Победа" заявили, что сообщения СМИ об отказе популярного лоукостера от рейсов из Тюмени ошибочны, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня появились сведения о том, что якобы "Победа" с октября прекратила полеты из тюменского аэропорта "Рощино".

"Мы и не планировали летать в Тюмень зимой, а потому говорить о прекращении или отмене рейсов ошибочно. А вот на летнее расписание продажи уже ведутся, летать будем ежедневно из Москвы, три раза в неделю из Сочи", - пояснили в пресс-службе авиаперевозчика.

В пресс-службе тюменского аэропорта "Рощино" подтвердили эту информацию.

"Рейсы ставят, рейсы убирают. Ничего такого в этом нет. Это связано с тем, что зимой спрос на билеты, авиаперевозки меньше. Летом люди летят в отпуска, спрос выше. Авиакомпании периодически приходят и уходят. Но "Победа" даже не ушла полностью, рейсы сохранились", - прокомментировали в пресс-службе аэропорта, отметив, что расписание меняется два раза в год. Переход на осенне-зимнее расписание происходит в конце октября, на весенне-летнее - в конце марта.