Лоукостер "Победа" не откажется совсем от полетов из Тюмени

20 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Тюменская область Уральский ФО
авиакомпания Победа Boeing 737 (2019) | Фото:Википедия

Лоукостер "Победа" не откажется совсем от полетов из Тюмени

В Авиакомпании "Победа" заявили, что сообщения СМИ об отказе популярного лоукостера от рейсов из Тюмени ошибочны, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня появились сведения о том, что якобы "Победа" с октября прекратила полеты из тюменского аэропорта "Рощино".

"Мы и не планировали летать в Тюмень зимой, а потому говорить о прекращении или отмене рейсов ошибочно. А вот на летнее расписание продажи уже ведутся, летать будем ежедневно из Москвы, три раза в неделю из Сочи", - пояснили в пресс-службе авиаперевозчика.

В пресс-службе тюменского аэропорта "Рощино" подтвердили эту информацию.

"Рейсы ставят, рейсы убирают. Ничего такого в этом нет. Это связано с тем, что зимой спрос на билеты, авиаперевозки меньше. Летом люди летят в отпуска, спрос выше. Авиакомпании периодически приходят и уходят. Но "Победа" даже не ушла полностью, рейсы сохранились", - прокомментировали в пресс-службе аэропорта, отметив, что расписание меняется два раза в год. Переход на осенне-зимнее расписание происходит в конце октября, на весенне-летнее - в конце марта.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Лоукостер "Победа" не откажется совсем от полетов из Тюмени

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Победа, авиакомпания, лоукостер, перелеты, зимнее расписание



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети