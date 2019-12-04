20 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
наручники арест задержание (2018) | Фото:В.Н. Горелых

На Южном Урале осудят мужчину и женщину за убийство и еще ряд преступлений

Двух жителей Копейска - 49-летнюю женщину и 37-летнего мужчину - будут судить сразу по нескольким статьям.

Еще осенью 2016 года злоумышленники пришли к продавцу одного из магазинов и начали требовать с нее долг - 4 тыс. руб. Они периодически наносили женщине телесные повреждения. Мужчина же требовал с мужа продавщицы 26 тыс. руб. за якобы похищенный инструмент.

Обвиняемый избил мужчину и держал его взаперти несколько дней, вскоре мужчина умер от полученных повреждений, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

За 250 тыс. руб. злоумышленники наняли своего приятеля, который согласился вывезти тело погибшего и сжечь его. Помимо этого, обвиняемые склонили своего знакомого к совершению убийства продавщицы - они считали, что она является свидетелем и боялись, что сдаст их. Однако ее убить не удалось, так как их знакомый отказался от совершения преступления.

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На Южном Урале осудят мужчину и женщину за убийство и еще ряд преступлений

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Теги: Копейск, убийство, суд, СК



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