СМИ: Мама рэпера Тимати займется образовательным бизнесом

Мама рэпера Тимати вместе с партнером займется образовательным бизнесом. Mash сообщает, что Симона Черноморская откроет элитный детский дошкольный центр с названием "Притяжение" рядом с элитным ЖК "Пресненский вал" в центре Москвы.

Издание пишет, что местные жители пока не могут дождаться открытия муниципальных садиков, так что, возможно, будут выражать недовольство. "ЖК "Пресненский вал" выглядит роскошно, находится в элитном районе и, кажется, не имеет никаких проблем. Вот только рядом нет учреждений для дошколят. Два государственных детсада закрыты, водить малышню некуда. Вообще-то здания стоят давно, но их решили передать в частные руки. Местные жители, естественно, не очень счастливы из-за таких перипетий — бесплатные садики так и не открыли. А теперь откроют платные", - сообщает Mash.

Центр для дошкольников под руководством мамы Тимати будет ориентирован на раннее развитие детей, включая ребят с инвалидностью. Звучит всё как в хорошей рекламной брошюре: всестороннее развитие ребёнка, нейропсихология и психологическая поддержка детей. Ну и целая пачка всяких дополнительных кружков. Основы робототехники и программирования, иностранные языки, шахматы, рисование и даже дзюдо.

В садике будет игровая с лабиринтом, скалодромом, горки и тонны игрушек. Детский центр даже планирует проводить мастер-классы для родителей: школа развития, психологические тренинги, йога и гимнастика для беременных.