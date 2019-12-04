Скончался легендарный художник, автор Краснознаменной группы в Екатеринбурге

Скончался легендарный художник-конструктор, член Союза художников СССР и России, кавалер ордена Отечественной войны II степени Ролен Шеин.

Как сообщает ИА "Красная Весна", Ролен Андрианович ушел из жизни в понедельник, 2 декабря, в возрасте 93 лет. В последние годы он сильно болел. В Екатеринбурге Шеин был известен как автор Краснознаменной группы с Орденом Ленина.

Прощальная церемония с Роленом Шеиным состоится в пятницу, 6 декабря, по адресу: Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 41а (Дом прощания "Вознесение"). Начало в 13 часов.

Напомним, Краснознаменную группу демонтировали в ночь с 25 на 26 января 2013 года по распоряжению мэрии, без всякого предварительного согласования с горожанами. В феврале этого года глава города Александр Высокинский, говоря о возвращении Краснознаменной группы, заявил, что "время пришло".

Осенью стало известно, что восстановление памятника начнется в 2020 году.