Соколову поменяли сокамерника в "Бутырке". Ранее был обвиняемый в изнасиловании

Обвиняемый в жестоком убийстве аспирантки историк Олег Соколов получил нового сокамерника в СИЗО "Бутырка".

Напомним, экс-доцент СПбГУ находится в психиатрической больнице Бутырской тюрьмы в Москве – сюда его привезли из Петербурга на экспертизу.

Как сообщил РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, сейчас Соколов находится с сокамерником, обвиняемым в краже. Ранее был обвиняемый в изнасиловании.

Ранее сообщалось, что дело историка из СПбГУ Олега Соколова, которого обвинили в убийстве 24-летней аспирантки и возлюбленной Анастасии Ещенко, передали в Центральный аппарат Следственного комитета.

Напомним, пара состояла в романтических отношениях. 9 ноября Соколова достали из реки Мойки в состоянии опьянения. Доцент пытался утопить в реке рюкзак с отчлененными от тела женскими руками. Позднее дома у Соколова нашли остальные части тела и пилу. Ученому предъявили обвинение в убийстве. Он заявил, что раскаивается в преступлении.