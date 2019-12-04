РПЦ выступила категорически против закона о "профилактике семейно-бытового насилия"

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства обнародовала заявление, в котором резко раскритиковала проект закона "О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации".

В заявлении говорится, что законопроект содержит целый ряд правовых дефектов, что делает его принятие недопустимым. Он нарушает конституционное требование правовой определенности, что создает возможность произвольного толкования закона и злоупотреблений, на что указывали многие эксперты. Это связано с тем, что понятие "семейно-бытового насилия" в проекте крайне размыто.

Кроме того, перечисляется, какие конституционные права граждан и семей могут массово нарушаться при применении закона: право на неприкосновенность жизни, личную и семейную тайну, на защиту информации о частной жизни, право на частную собственность и свободу пользования ею (включая право не подвергаться лишению собственности иначе, чем по решению суда), право на жилище (включая право не подвергаться произвольному лишению жилища), право на презумпцию невиновности, право на защиту семьи, материнства и отцовства (включая конституционную презумпцию добросовестности родителей), право на свободное воспитание детей родителями в соответствии со своими убеждениями и национальными традициями, право на уважение к семейной жизни.

Законопроект направлен на создание новой системы правовых норм, которая предполагает существенное поражение граждан в их правах. При этом она исходит из презумпции виновности лиц, объявляемых "нарушителями", не предполагает для них никаких процессуальных гарантий, стандартов доказывания предполагаемой вины.

"В силу неопределенности норм законопроекта практически любое нормальное человеческое действие может быть признано "семейно-бытовым насилием", любой совершеннолетний человек может быть произвольно объявлен "нарушителем" и подвергнуться "мерам профилактики", имеющим откровенно репрессивный характер", - сказано в заявлении.

Помимо правовых, законопроект имеет серьезные концептуальные дефекты..

В частности, он имеет явную антисемейную направленность, умаляя права и свободы людей, избравших семейный образ жизни, рождение и воспитание детей в сравнении с остальными. Законопроект фактически вводит особое "наказание за семейную жизнь", в то время как на государственном уровне делаются заявления о необходимости решения демографических проблем, повышения рождаемости, защиты и укрепления семьи и семейных ценностей.

Законопроект создает условия для разжигания внутрисемейных конфликтов, в частности "бракоразводных войн" по примеру западных стран, в то время как более 50% браков в России и так заканчиваются разводами.

Создается ситуация, когда каждый сможет в любой момент использовать систему "профилактики семейно-бытового насилия" против своих близких. Все, что сказано или сделано в семье, в любой момент может быть использовано ими друг против друга. Это разрушительно для семьи.

Законопроект создает новые возможности для произвольного отстранения родителей от воспитания детей, разлучения детей и родителей. Он противоречит основам российского семейного права, а также Концепции демографической политики и Концепции семейной политики, которые указывают на необходимость укрепления семьи, сохранения традиционных семейных ценностей, повышения авторитета родителей в семье и обществе.

При протаскивании этого закона его сторонники используют явную ложь, называя произвольные цифры женщин, якобы убитых в семьях. Согласно данным МВД, в 2018 году в из всех преступлений с применением насилия около 80% случаев насилия против женщин и несовершеннолетних было совершено вне семьи. А в семье это в большинстве случаев связано с употреблением алкоголя.

В РПЦ подчеркивают, что сторонники закона связаны с феминистскими и содомитскими организациями, исповедующими антисемейную идеологию.

"Они старательно создают у общества впечатление, что брак и семья – это зло, источник угрозы и опасности для женщин и детей. Между тем... антисемейная пропаганда... содействует росту уровня насилия в обществе, подрывая его основу – семью", - говорится в заявлении.

Комиссия призывает законодателей отказаться от рассмотрения и принятия этого вредоносного законопроекта.

Напомним, в предложенной редакции законопроекта вину обвиняемого в насилии не нужно доказывать и он поражается в правах немедленно. А НКО получают полномочия незамедлительно вмешиваться в любую семью, в отношении которой у них есть подозрения. Закон выводит дела о "семейном насилии" за рамки уголовного и административного процесса и вводит параллельную систему права. Как заявил юрист и правозащитник Матвей Цзен, "на практике это означает, что семья полностью лишается какой-либо частной жизни и автономности и становится общедоступным публичным объектом произвольного государственно-общественного вмешательства".