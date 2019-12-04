Валдис Пельш прокомментировал слухи о своем здоровье: "Прохожу плановую проверку"

52-летний шоумен Валдис Пельш прокомментировал слухи о своей госпитализации. "Я не госпитализирован. Я прохожу плановую проверку. Сегодня вечером отправлюсь домой", - цитирует Пельша радио "Говорит Москва".

Ранее СМИ сообщили, что телеведущий госпитализирован с жалобами на боли в области грудной клетки.

Таблоиды "госпитализируют" Пельша весьма стабильно. Так, в конце ноября прошлого года они также сообщали о срочной госпитализации звезды. Тогда оказалось, что Пельш проходл плановое обследование перед экспедицией в Антарктиду. Очевидно, что нездоровый человек едва ли стал бы планировать командировку в столь отдаленный уголок планеты.

В сентябре 2018 года коллега Валдиса – телеведущая Елена Малышева – нечаянно раскрыла, что у Пельша есть некоторые проблемы с шеей. В Instagram она рассказала о встрече с Пельшем в клинике. В результате "допроса" ведущий признался, что приехал к неврологу и мануальному терапевту Шубину, чтобы тот "свернул шею" – очевидно, имелось в виду как раз выправление каких-то проблем, возникших с шейно-воротниковой зоной.

Кстати, весной того же года Пельш появлялся в программе Малышевой и рассказывал о проблемах с другой частью тела – поджелудочной железой. Оказывается, много лет назад телеведущего мучил панкреатит.