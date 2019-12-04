20 Сентября 2020
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Наука и техника В России За рубежом
(2004) |

Стали известны подробности российско-европейской миссии на Марс

Роскосмос и Европейское космическое агентство весной следующего года примут окончательное решение о сроках запуска к Марсу космического аппарата ExoMars-2020.

В августе испытание парашютной системы для посадочной платформы российско-европейской миссии потерпело неудачу.

С января по март специалисты проведут новые испытания парашютной системы. В апреле будут подведены итоги испытаний. Если они пройдут успешно, то аппарат отправят на космодром Байконур для проведения запуска, сообщил источник РИА Новости.

Запуск ракеты "Протон-М" с космическим аппаратом ExoMars-2020 запланирован в рамках "астрономического окна" с 26 июля по 13 августа 2020 года. В этом случае аппарат долетит до Марса в марте 2021 года.

В случае неудачного завершения испытаний, запуск отложат на два года, когда в очередной раз Земля и Марс будут находиться максимально близко друг к другу.

ExoMars – это совместный проект "Роскосмоса" и Европейского космического агентства, цель которого – поиск жизни на планете.

По программе осуществлен запуск автоматической межпланетной станции (АМС) "ЭкзоМарс-2016" и запланирован запуск АМС "ЭкзоМарс-2020".

Первый космический аппарат был запущен 14 марта 2016 года ракетой-носителем "Протон-М" c космодрома Байконур. 19 октября 2016 года "Трейс Гас Орбитер" успешно вышел на орбиту спутника планеты, тогда как мягкая посадка "Скиапарелли" на плато Меридиана не удалась. Сигнал с марсианского зонда был потерян.

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Стали известны подробности российско-европейской миссии на Марс

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Теги: Марс, ExoMars-2020



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